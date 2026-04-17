In Libano è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Hezbollah, che ha portato a una temporanea sospensione delle ostilità. La tregua riguarda le aree del confine tra i due paesi e si inserisce in un contesto di tensione più ampia nella regione. Tuttavia, si registrano timori tra le comunità cristiane che abitano nei villaggi lungo il confine, preoccupate per possibili ripercussioni future.

In Medio Oriente raggiunto un cessate il fuoco temporaneo in Libano. Rimane tuttavia scetticismo e paura per i cristiani che vivono nei villaggi sul confine tra Israele e Libano. Servizio di Massimiliano Cochi e Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, tregua di 10 giorni tra Israele e Hezbollah

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