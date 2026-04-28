Libano la tregua vacilla | tra scontri e l’ultimatum di Israele

Nel sud del Libano, quattro persone sono state uccise a seguito di recenti attacchi dell'esercito israeliano, che hanno interrotto la fragile tregua in corso. Gli scontri sono ripresi dopo un periodo di relativa calma, alimentando le tensioni tra le parti coinvolte. Israele ha lanciato gli attacchi durante la fase di sospensione delle ostilità, mentre il Libano segnala nuove violazioni della tregua. La situazione rimane instabile e senza segnali di de-escalation immediata.

? Cosa sapere Quattro vittime nel Libano meridionale dopo nuovi attacchi dell'esercito israeliano durante la tregua.. Israel Katz minaccia conseguenze catastrofiche per il Libano se Hezbollah rifiuta i negoziati.. Le immagini delle operazioni militari diffuse dall’esercito israeliano nel Libano meridionale confermano un peggioramento del quadro in zona, con quattro vittime segnalate dalle autorità libanesi nonostante la tregua attualmente in vigore. L’intensificazione degli attacchi mette a dura prova il fragile equilibrio raggiunto tra le parti, mentre il primo ministro Netanyahu sostiene che l’azione militare sia indispensabile per neutralizzare la minaccia rappresentata dai droni e dai razzi lanciati da Hezbollah.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libano, la tregua vacilla: tra scontri e l’ultimatum di Israele Notizie correlate Libano nel mirino di Israele, la tregua vacilla: “Hormuz ancora chiuso”, Trump lascia soldati in IranIsraele sfida la tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione del Pakistan, ebombarda il Libano. La tregua Usa-Iran vacilla già per le bombe di Israele sul Libano: c’è dietro una strategia concordata?di Giacomo Gabellini L’accordo di cessate il fuoco raggiunto l’8 aprile tra Stati Uniti e Iran grazie alla mediazione del Pakistan vacilla già. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tregua vacilla in Libano vacilla, almeno 14 morti in raid Idf; Raid israeliani, vacilla la tregua in Libano; L'Iran fa la voce grossa: Non trattiamo sotto minaccia; Libano, muore anche Anicet Girardin: il costo invisibile della tregua fragile e l’ombra di Hezbollah sull’agguato ai militari francesi. Ultime notizie | Ultim’ora oggi, 25 aprile: Israele attacca il Libano, tregua in Iran in crisi?Ultime notizie e ultim'ora oggi, 25 aprile: vacilla la tenuta della tregua in Iran dopo i bombardamenti israeliani in Libano ... ilsussidiario.net Israele diffonde le immagini delle operazioni in Libano, 4 mortiNelle immagini diffuse dall'esercito israeliano, le operazioni delle truppe nel Libano meridionale. Israele ha intensificato gli attacchi nel Paese e nelle ultime ore le autorità libanesi hanno segnal ... msn.com La Stampa. . Dall’attentato negli Stati Uniti al Libano, passando per il dossier iraniano, la crisi si articola su più livelli ma segue una stessa traiettoria: un sistema internazionale sempre più instabile, dove le linee di rottura si moltiplicano e si alimentano a vicen - facebook.com facebook Libano, i quadricotteri a fibra ottica Hezbollah spiazzano Israele x.com