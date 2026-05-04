L’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani ricoverato in ospedale in condizioni critiche

L’ex sindaco di New York è stato ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche. Le sue condizioni di salute sono state valutate come gravi dai medici, senza ulteriori dettagli sul motivo del ricovero o sui trattamenti in corso. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza specificare altre informazioni riguardanti il suo stato attuale.

L’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani è ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche. L’annuncio è stato dato dal suo portavoce, Ted Goodman, su X e lo ha confermato il presidente americano Donald Trump su Truth Social. Goodman ha parlato di condizioni critiche “ma stabili” e ha definito Giuliani un “combattente” che “ha affrontato ogni sfida della sua vita con incrollabile forza e sta combattendo con la stessa forza anche adesso”. Non è stato specificato il motivo del ricovero dell’ex sindaco di New York, che ha 81 anni. Trump ha invece parlato di un “vero guerriero” e definito Giuliani il “miglior sindaco nella storia di New York, di gran lunga”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Former New York City mayor Rudy Giuliani hospitalized in critical but stable condition

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