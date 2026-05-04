Giuliani in ospedale | condizioni critiche ma stabili per l’ex sindaco

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex sindaco è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili. Il suo team medico, guidato dal dottor Ted Goodman, non ha ancora fornito dettagli specifici sulle sue condizioni o sulle cause del ricovero. La voce rauca di Giuliani, che aveva fatto preoccupare gli amici, sembrava essere uno dei primi segnali di un problema di salute. La notizia ha generato attenzione tra chi segue le vicende politiche e legali.

? Cosa scoprirai Quali dettagli medici nasconde il team di Ted Goodman?. Perché la voce rauca di Giuliani ha anticipato il ricovero?. Come ha reagito Donald Trump attraverso il suo social Truth?. Cosa implica questo scontro politico per il futuro dei repubblicani?.? In Breve Portavoce Ted Goodman descrive la resilienza dell'ottantunenne durante la degenza ospedaliera.. Donald Trump ha espresso solidarietà tramite un post sul social Truth.. Problemi alla voce segnalati dal repubblicano durante un recente intervento televisivo.. Trump accusa i democratici di aver trattato male l'ex legale di Trump.. L’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani è stato ricoverato in ospedale domenica in condizioni cliniche critiche ma stabili, secondo quanto comunicato dal suo portavoce Ted Goodman.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Giuliani hospitalized in critical but stable condition

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