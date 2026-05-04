L’ex Principe di Napoli galoppa verso l’apertura e svela tesori che attraversano cinque secoli di storia

Entro la fine del 2026, i quasi duemila metri quadrati dell’ex Principe di Napoli saranno consegnati alla Rinascimento Holding. La società ha il compito di riqualificare lo storico edificio situato lungo via Pignolo, a Bergamo, e di allestire gli spazi necessari in pochi mesi. L’intervento prevede un intervento di ristrutturazione che porterà alla riapertura dell’immobile, simbolo di cinque secoli di storia.

Bergamo. Entro la fine del 2026 i quasi duemila metri quadrati dell’ ex Principe di Napoli saranno consegnati alla Rinascimento Holding, che in pochi mesi dovrà allestire gli spazi per dare finalmente nuova vita allo storico edificio affacciato su via Pignolo. Nel cantiere dell’ex asilo, aperto ormai da due anni, si intrecciano cinque secoli di storia, visibili nei diversi blocchi su cui stanno lavorando i 25 operai dell’impresa Edil3. Il complesso nasce nel Quattrocento, come testimoniano le colonne della prima corte, poi riutilizzate nell’impianto architettonico cinquecentesco. “L’edificio ha attraversato una continua trasformazione: siamo al sesto secolo di interventi”, spiega il direttore dei lavori, l’architetto Leonardo Angelini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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