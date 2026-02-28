Giuseppe Bresciani e L’uomo che pesò l’eternità | il romanzo che attraversa tre secoli di storia e mistero

Un uomo di 246 anni, la neve che cade su Roma nel Natale del 1940 e un segreto custodito per secoli. È questa la cornice del romanzo intitolato “L’uomo che pesò l’eternità”, scritto da Giuseppe Bresciani. La narrazione attraversa tre secoli di storia, intrecciando avvenimenti reali e misteri irrisolti che coinvolgono personaggi e momenti diversi nel tempo.

Un uomo di 246 anni, la neve che cade su Roma nel Natale del 1940 e un segreto custodito per secoli. Con "L'uomo che pesò l'eternità", pubblicato nel settembre 2025, Giuseppe Bresciani firma un romanzo storico-filosofico che intreccia avventura, alchimia, amore e grandi eventi della Storia in un racconto capace di attraversare il tempo e interrogare il senso stesso dell'immortalità. SINOSSI L'uomo che pesò l'etern. La vicenda si apre sul Pincio, a Roma. Un uomo anziano, solo, seduto su una panchina sotto la neve, attende qualcuno che non arriverà. Per ingannare l'attesa, o forse per alleggerire il peso di un segreto, comincia a raccontare la sua incredibile esistenza alle statue del parco.