Levante | stop ai bagni a Vernazzola e rinvio a Priaruggia

A Vernazzola i bagni sono stati sospesi a causa delle piogge recenti, che hanno provocato un inquinamento dell’acqua, rendendola pericolosa per i bagnanti. A Priaruggia, invece, le attività di balneazione sono state interrotte perché alcuni scarichi privati non rispettano le normative, causando il blocco delle autorizzazioni. Le autorità hanno deciso di rinviare l’apertura delle spiagge fino a quando non saranno risolte le irregolarità e i problemi di inquinamento.

? Cosa scoprirai Perché le piogge hanno reso l'acqua di Vernazzola pericolosa per i bagnanti?. Quali irregolarità degli scarichi privati bloccano la balneazione a Priarugia?. Come influiscono i corsi d'acqua dell'entroterra sulla salubrità delle spiagge?. Quando potranno riaprire ufficialmente le zone colpite dai divieti sanitari?.? In Breve Piogge intense hanno trasportato impurità dai rii Chiappeto e Vernazza verso il mare.. Scarichi civili irregolari nel rio Priarugia causano inquinamento cronico da tre anni.. A Priarugia l'apertura della stagione balneare è rimandata ai primi giorni di giugno.. La polizia locale monitora il rispetto del divieto lungo il litorale di Vernazzola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Levante: stop ai bagni a Vernazzola e rinvio a Priaruggia Notizie correlate AI, l’Europa corregge il tiro: rinvio sull'”AI Act”, più tempo alle imprese e stop immediato ai deepfake sessuali. I dati del riassettoL’Unione europea interviene ancora sull’intelligenza artificiale, ma questa volta lo fa rallentando. Manfredonia: stop ai Bagni Bonobo, chiusi i cancelli per mafiaIl Comune di Manfredonia ha disposto la cessazione immediata di ogni attività commerciale per la società Biessemme s. Una raccolta di contenuti Si parla di: Bagni Gabbiano, respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato chiude il caso. Genova, divieti balneazione nel Levante: a Vernazzola stop ai bagni, Priaruggia rinviata ai primi di giugnoSi tratta di norme poste a tutela della salute pubblica, ha ricordato il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo, invitando tutti al rispetto delle regole per evitare rischi inutili ... telenord.it Bagni, stagione al via con tre divieti. Prezzi stabili per cabine e ombrelloniLa mappa della qualità delle acque negli ultimi cinque anni: 23 punti eccellenti per la balneazione su 32 monitorati ... ilsecoloxix.it