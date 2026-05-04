L’Europa cambia le frontiere | entra in funzione il sistema EES controlli digitali e timbro sul passaporto addio

Da oggi l’Europa ha adottato un nuovo sistema di controllo ai confini, chiamato EES, che sostituisce le tradizionali procedure di timbro sul passaporto. Il sistema, ora attivo in tutti i Paesi membri dell’Unione europea e dello spazio Schengen, prevede controlli digitali all’ingresso e all’uscita, eliminando così i controlli cartacei. Questa novità riguarda tutti i viaggiatori provenienti da Paesi terzi che attraversano le frontiere europee.

Il sistema europeo di ingressouscita (EES) è ufficialmente operativo in tutta l’Unione europea e nello spazio Schengen. Dopo una fase di sperimentazione avviata lo scorso ottobre, il nuovo meccanismo digitale entra ora a pieno regime segnando una svolta storica nella gestione dei flussi migratori e dei controlli alle frontiere esterne dell’Ue. L’obiettivo dichiarato è duplice: rendere più efficienti i controlli e rafforzare la sicurezza comune, riducendo al contempo le irregolarità nei soggiorni di breve durata. Secondo il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione Magnus Brunner, si tratta del “sistema informatico di gestione delle frontiere più avanzato al mondo”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - L’Europa cambia le frontiere: entra in funzione il sistema EES, controlli digitali e timbro sul passaporto addio Notizie correlate Ees, dal 10 aprile dati biometrici al posto dei timbri sul passaporto: cosa cambia nei controlli alla frontiera in EuropaDa oggi in vigore il nuovo sistema europeo: dati biometrici digitali al posto dei timbri sul passaporto. Caos ai controlli Schengen: code di 3 ore per il nuovo sistema EESL’implementazione integrale del sistema di registrazione biometrica Ees negli scali dell’area Schengen ha innescato una serie di disagi logistici... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ue-Mercosur, al via l’accordo sui dazi: cosa cambia per imprese ed export; Stop lampeggiante obbligatorio, l’Europa cambia le luci dei freni; Ue, entra in vigore l'accordo con il Mercosur: cosa cambia per l'auto europea | Quattroruote.it; Ue-Mercosur, accordo in vigore a partire dal 1° maggio: cos'è e cosa cambia. Cambiano le regole dei videogiochi per i minori: in Europa ora l’etichetta avviserà i genitori anche dei rischi socialDa giugno il sistema europeo di classificazione per età introduce undici nuovi criteri in quattro categorie inedite: non più solo su contenuti e linguaggio ma anche i meccanismi di engagement e di int ... corriere.it Sostenibilità, l’Europa cambia approccio: cosa significa per le impreseSostenibilità in Europa, cambiano le regole: meno obblighi e più attenzione all’impatto sul business delle imprese. fortuneita.com Intelligenza Artificiale: dal 2 agosto l’Europa cambia le regole, l’Italia davanti alla prova della nuova economia globale x.com (da Huffpost Italia) Una scelta geostrategica che immediatamente non incide sul prezzo del petrolio ma cambia tutte le prospettive. In meglio per Washington, tutto sommato anche per Pechino, un disastro per Mosca e Teheran. L’Europa aspetta e spera - facebook.com facebook