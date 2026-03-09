Letizia di Spagna ha partecipato al concerto commemorativo In Memoriam, dedicato alle vittime degli attentati dell’11 marzo 2004 a Madrid. L’evento si è svolto con la presenza di numerosi partecipanti e rappresentanti ufficiali. La regina è entrata nel luogo dell’evento, salutando i presenti prima di ascoltare le esibizioni musicali in ricordo delle persone scomparse.

Letizia di Spagna ha preso parte al concerto commemorativo In Memoriam, organizzato per ricordare le vittime degli attentati dell’11 marzo 2004 a Madrid. La reale ha scelto un total black dal forte valore simbolico, interpretato con la sua consueta eleganza. Il nero, colore associato al lutto, è stato declinato attraverso una silhouette sofisticata ma misurata. Il cuore dell’outfit è rappresentato da una camicia in satin con scollo a “V” profondo, capace di aggiungere luminosità e movimento alla composizione grazie alla texture fluida del tessuto. La linea pulita della blusa dialoga con un paio di pantaloni eleganti a vita altissima, posizionata poco sotto il seno, che slanciano la figura e creano un effetto quasi sartoriale nella costruzione dell’outfit. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Letizia di Spagna ha preso parte al concerto commemorativo organizzato per ricordare le vittime degli attentati dell'11 marzo 2004 a Madrid.

Articoli correlati

Roma, tanta emozione al concerto per ricordare le vittime della ShoahIn occasione del Giorno della Memoria, il Teatro Ghione di Roma ha ospitato Music in Times of Tragedy, un intenso concerto-racconto dedicato ai...

In pausa da Accademia e Università, Leonor e Sofia di Spagna sono tornate a Madrid per le Feste. Ecco i piani delle figlie di Felipe e LetiziaLe due principesse, lontano da Madrid nel resto dell’anno, a Natale si godono la famiglia.

Una raccolta di contenuti su Letizia di Spagna ha preso parte al...

Temi più discussi: Letizia Ortiz ancora una volta con un elegante abito in tweed (e delle scarpe del sui marchio preferito=; Felipe di Spagna, il luogo dove fugge anche senza Letizia; È già primavera per Letizia di Spagna: il segreto è nel trucco occhi; Il tailleur total black di Letizia di Spagna al funerale di Fernando Onega.

Doppio appuntamento per Letizia di Spagna, stesso vestito. E con Stéphanie di Lussemburgo domina il verde speranzaDoppio impegno per Felipe e Letizia di Spagna. Prima ad Arco e poi a pranzo con i Granduchi del Lussemburgo. Un solo outfit per la regina. oggi.it

Letizia di Spagna, Stéphanie del Lussemburgo non regge il confrontoLetizia di Spagna e Stéphanie del Lussemburgo complici: entrambe indossano un look verde coordinato ma il paragone non regge. dilei.it

Letizia di Spagna cambia tono e look, torna giornalista per un giorno per la lotta alle malattie rare - facebook.com facebook

Il Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna hanno ricevuto oggi con onori al Palazzo Reale di Madrid il Granduca e la Granduchessa del Lussemburgo, Guillaume V e Stéphanie, in visita ufficiale di presentazione in Spagna. x.com