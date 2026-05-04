Durante il fine settimana del Primo maggio, diverse personalità dello spettacolo sono state avvistate in località di vacanza, segnando un inizio di stagione estiva. Tra i nomi noti presenti ci sono Chiara Ferragni, Cecilia Rodriguez, Michelle Hunziker e Helena Prestes. Le foto e le immagini di queste celebrità durante il loro tempo libero sono state condivise sui social media e sui giornali di gossip, attirando l’attenzione dei fan.

Milano, 4 maggio 2026 – Con il ‘ponte’ del Primo maggio c’è stato un primo vero assaggio d’estate anche per numerosi vip: da Chiara Ferragni a Cecilia Rodriguez fino a Michelle Hunziker ed Helena Prestes. C’è chi ha scelto di godersi il mare italiano in spiaggia e chi ha preferito un viaggio all’estero. Ma anche chi ha approfittato di questi giorni per un addio al nubilato indimenticabile. Chiara Ferragni. Chiara Ferragni è tornata nella sua Forte dei Marmi, in Versilia. E qui alloggia sempre all’Augustus Hotel Resort, il suo albergo preferito. L’imprenditrice digitale ha pubblicato su Instagram qualche scatto dalla spiaggia, dove si mostra tra shorts e tshirt o camicie, ma ancora niente costume.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vip in vacanza per il ‘ponte’ del Primo maggio: anteprima d’estate per Chiara Ferragni, Cecilia Rodriguez e Michelle Hunziker

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"Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono inca**ata - facebook.com facebook