milano fashion week 2026 michelle hunziker e elisabetta canalis dominano in total black

Finalmente ci siamo: la moda ha preso pieno possesso del cuore di Milano, riempiendo le strade di star, influencer e volti noti tutti diretti verso gli eventi e le sfilate in programma. La seconda giornata della Milano Fashion Week 2026 ha avuto inizio con uno degli show di certo più attesi del mattino, quello di Jil Sander, che ha svelato la sua visione del prossimo autunnoinverno. Alla sua seconda prova in qualità di direttore creativo del marchio tedesco, Simone Bellotti continua a confermarcene l’identità a suon di precisione sartoriale e piglio contemporaneo. Il risultato? Una collezione dall’estetica rigorosa quanto sofisticata, come sempre dominata dall’essenzialità delle linee e dalla totale armonia delle proporzioni. In totale coerenza il fashion show si è caratterizzato per un’atmosfera davvero molto intima, ospitato dalla storica sede di Piazza Castello, che ben rispecchiava i capi visti addosso alle modelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

