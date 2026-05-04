Les Frères Colle unica data italiana a Padova per Musikè

A Padova, durante l’evento Musikè, si terrà l’unica data italiana dello spettacolo dei Drum Brothers, trio francese noto come Les Frères Colle. Lo show combina percussioni, oggetti in movimento e momenti di comicità, trasformando il ritmo in un’azione scenica. Lo spettacolo si svolgerà in una location dedicata all’intrattenimento musicale, attirando un pubblico interessato alle esibizioni di teatro musicale e performance live.

Percussioni, oggetti in volo e tempi comici: Drum Brothers è lo spettacolo con cui il trio francese Les Frères Colle trasforma il ritmo in azione scenica. L’unica data italiana è in programma venerdì 8 maggio 2026 alle 21, al Teatro ai Colli di Padova, nell’ambito di Musikè, la rassegna di musica.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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