Domenica 29 marzo i dEUS, band di rock alternativo belga degli anni ’90, si esibiranno ai Magazzini Generali di Milano. Questa data rappresenta l’unica tappa italiana del loro tour e si svolgerà nel capoluogo lombardo. La band è nota per aver contribuito alla scena musicale degli anni ’90 e ora torna in Italia per un concerto esclusivo.

I dEUS, la band alternative rock belga più importante degli anni ‘90, arriva in Italia con un unico appuntamento, domenica 29 marzo ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. I dEUS tornano alle origini, pronti a far rivivere l’energia e la magia dei loro primi album, “Worst Case Scenario” (1994) e “In a Bar, Under the Sea” (1996) in un tour celebrativo. L’alternative rock band belga combina rock, jazz e sperimentazione in un viaggio musicale tra brani che hanno fatto la storia e pezzi mai eseguiti dal vivo. Un’esperienza che celebra il passato e sorprende chi li ascolta per la prima volta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Deus, domenica 29 marzo l’unica data italiana a Milano

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