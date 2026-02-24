Abel Selaocoe & Bantu Ensemble a Padova | unica data in Veneto per Musikè

Abel Selaocoe e il Bantu Ensemble portano a Padova il loro concerto “Together with African Music” il 28 febbraio 2026, creando un assalto di suoni dal vivo. La serata si svolge nella Sala dei Giganti al Liviano, attirando appassionati di musica africana e non solo. La performance rappresenta l’unica data in Veneto del tour, offrendo un’esperienza unica di musica e cultura africana in città. I biglietti sono già disponibili online.

Artista esclusivo Warner Classics, già ospite dei BBC Proms, il violoncellista sudafricano Abel Selaocoe è tra le voci più originali della scena internazionale per la capacità di mettere in relazione linguaggi e tradizioni diverse. Un percorso che, come ha scritto The Telegraph, «reinventa lo strumento con un’immediatezza emotiva che va dritta al cuore». Selaocoe si muove con naturalezza tra generi e stili diversi, dalle collaborazioni con musicisti beatboxer ai concerti per strumento solista, dove unisce improvvisazione, canto e body percussion, curando programmi che mettono in luce i legami tra le tradizioni musicali occidentali e quelle non occidentali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

VOCES8 a Padova per Musikè: unica data in Veneto con “Give Me Your Stars”Voces8 si esibirà a Padova, presso la rassegna Musikè, con lo spettacolo “Give Me Your Stars”.

Abel Selaocoe a La Spezia: concerto tra Africa e classica, un viaggio in “Hymns of Bantu” e nuove sonorità.Abel Selaocoe si esibisce a La Spezia portando le sue radici africane in un concerto tra musica classica e suoni tradizionali.

