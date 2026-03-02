L’America e la politica del martirio dell’Iran

Negli Stati Uniti si continua a credere che l’applicazione di pressioni, sanzioni e isolamento possa portare alla resa della guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei. Questa convinzione è stata espressa da un analista di Foreign Policy pochi giorni prima di un attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La dinamica tra le potenze e il governo iraniano resta al centro di molte discussioni e strategie.

Nell’universo dell’ayatollah la morte nella resistenza non significa sconfitta. Se il conflitto è esistenziale, il compromesso sotto costrizione diventa un tradimento: la flessibilità è consentita, la resa no "A Washington, persiste un presupposto familiare: che pressioni, sanzioni e isolamento costringeranno alla fine la guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, a cedere” ha scritto Arash Reisinezhad su Foreign Policy qualche giorno prima dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. “Questa supposizione fraintende l’uomo al centro del sistema politico iraniano. Khamenei non accetterà la ‘resa incondizionata’, non perché fraintenda l’equilibrio di potere o perché sottovaluti il danno economico inflitto al suo paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

