Carceri Follini | Le lettere tra Alemanno e Bettini la politica oltre il pregiudizio e la lezione di Moro

Di recente, il quotidiano “Il Foglio” ha pubblicato uno scambio di lettere tra l’ex sindaco di Roma e un dirigente politico. Le lettere rivelano i confronti tra i due sulla gestione delle carceri e sulle questioni legate alla politica penitenziaria. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sull’interazione tra le figure pubbliche e sui temi trattati senza interpretazioni o analisi aggiuntive.

(Adnkronos) – "Nei giorni scorsi il Foglio ha pubblicato uno scambio di lettere tra Gianni Alemanno e Goffredo Bettini. Tutto muoveva dalla reclusione del primo e approdava all'amichevole solidarietà del secondo. Ma in quelle parole che attraversano idealmente le sbarre di un carcere e anni di contesa politica c'era qualcosa di più. E cioè il.