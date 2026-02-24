Michele Iapozzuto afferma che le recenti reazioni del Pd rivelano una distanza dalla realtà politica attuale. La sua analisi si basa sulle dichiarazioni dei membri del partito, che evidenziano una percezione di divergenza rispetto alle sfide concrete del momento. Iapozzuto sottolinea che rafforzare il dialogo e le alleanze nel “campo largo” è fondamentale per creare un fronte compatto contro le destre nel prossimo futuro. La situazione politica richiede attenzione e strategia.

Michele Iapozzuto (NdC) sottolinea l’importanza del dialogo e delle alleanze nel “campo largo” per costruire una politica efficace e sconfiggere le destre nel 2027.. “ Da alcune dichiarazioni arrivate dal Partito democratico sannita, nonché dalla prima uscita mediatica del segretario provinciale neo eletto si capisce che aveva ragione Mino Martinazzoli, ultimo segretario della Democrazia cristiana: la politica è altrove. Certamente non dalla parte di chi si ostina in certe posizioni di ostilità, di retroguardia e soprattutto di scarsa lungimiranza politica. Noi siamo e dialogheremo invece dove è la politica, perché se fosse per qualcuno il campo largo si farebbe il giorno dopo le elezioni politiche e amministrative: ma il gol, come è logico, bisogna segnarlo prima che l’arbitro fischi la fine dell’incontro, altrimenti non porta né punti, né vittorie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Iapozzuto (NdC): “Da alcune reazioni e dichiarazioni del Pd si capisce che la ‘politica è altrove: le guerre puniche devono finire e si deve lavorare sulla sintesi”Iapozzuto evidenzia che le recenti dichiarazioni del Pd sannita, incluse quelle del nuovo segretario provinciale, rivelano come la politica si trovi lontana dal cercare soluzioni condivise.

Iapozzuto (NdC): “Parte del Pd sannita predica e pratica il controsenso della politica”Un intervento critico di Iapozzuto evidenzia come alcune posizioni all’interno del Pd sannita possano indebolire il progetto del campo largo, favorendo divisioni che rischiano di compromettere l’unità politica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Iapozzuto (NdC): Da alcune reazioni e dichiarazioni del Pd si capisce che la 'politica è altrove'; Iapozzuto (NdC): 'Da alcune reazioni e dichiarazioni del Pd si capisce che la 'politica è altrove: le guerre puniche devono finire e si deve lavorare sulla sintesi'; Campo largo, subito scintille. Da Ndc la frecciata al Pd: La politica è altrove; Iapozzuto NdC | Da alcune reazioni e dichiarazioni del Pd si capisce che la ‘politica è altrove | le guerre puniche devono finire e si deve lavorare sulla sintesi.

Iapozzuto (NdC): Da alcune reazioni e dichiarazioni del Pd si capisce che la 'politica è altrove: le guerre puniche devono finire e si deve lavorar PoliticaDa alcune dichiarazioni arrivate dal Partito democratico sannita, nonché dalla prima uscita mediatica del segretario provinciale neo eletto si capisce che aveva ragione Mino Martinazzoli, ultimo ... realtasannita.it

Campo largo, subito scintille. Da Ndc la frecciata al Pd: La politica è altroveDa alcune dichiarazioni arrivate dal Partito democratico sannita, nonché dalla prima uscita mediatica del segretario provinciale neo eletto si capisce che aveva ragione Mino Martinazzoli, ultimo segr ... ilsannioquotidiano.it