NdC Cipriano e Giuditta | Non parteciperemo al tavolo del PD

Raffaele Cipriano, segretario provinciale di NdC, e Pasquale Giuditta, Coordinatore regionale dello stesso partito, hanno annunciato che non parteciperanno al tavolo convocato dal PD per oggi pomeriggio nella sede di via Tagliamento. La decisione è stata comunicata tramite una dichiarazione ufficiale, in cui si afferma che non si presenteranno all'incontro programmato.

“Non parteciperemo al tavolo convocato per oggi pomeriggio presso la sede del Pd in via Tagliamento” così Raffaele Cipriano e Pasquale Giuditta, rispettivamente segretario provinciale e Coordinatore regionale NdC. Avellino è tra le realtà prossime al voto: “Il campo largo è l’unica condizione possibile -conclude Giuditta- per vincere le elezioni e dare un sindaco autorevole alla città”. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Elezioni provinciali nel Sannio, Giuditta (NdC): “Puzza di inciucio tra centrodestra e pezzi del Pd”“Nel Beneventano il post voto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, nelle quali Noi di Centro ha confermato la sua preminenza...

Giuditta e Cesaro (Casa riformista-NdC): “In Regione il Pd ha usato l’algoritmo dell’Asso pigliatutto”Tempo di lettura: 2 minuti “In Consiglio regionale il Pd ha inventato un nuovo algoritmo: quello dell’Asso pigliatutto.

Contenuti e approfondimenti su NdC Cipriano e Giuditta Non...

Campo largo, Giuditta (Ndc): non parteciperemo al tavolo prima chiarezza nel PdL'annuncio ... msn.com

Il partito di Mastella: Non parteciperemo al tavolo del campo largoNon parteciperemo al tavolo convocato per oggi pomeriggio presso la sede del Pd in via Tagliamento così Raffaele Cipriano e Pasquale Giuditta, rispettivamente segretario provinciale e Coordinatore ... irpinianews.it