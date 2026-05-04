L' epopea delle compagnie di navigazione triestine | in Porto vecchio le visite guidate
Nella cornice della "Primavera nei musei" si terrà domenica 10 maggio alle 11 la visita guidata di Coopculture al Museo del mare dal titolo "Due secoli di storia attraverso le compagnie di navigazione". Lo storico Zeno Saracino accompagnerà i visitatori in un viaggio della riscoperta della storia.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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