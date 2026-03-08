nel segno delle donne mostre musei e visite guidate

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, i Musei Nazionali di Perugia organizzano una serie di eventi tra mostre e visite guidate. La giornata prevede percorsi dedicati alla figura femminile, con approfondimenti sulla storia e il patrimonio culturale. Partecipano visitatori di diverse età che possono scoprire esposizioni e appuntamenti speciali pensati per celebrare questa ricorrenza.

Si celebra la Giornata Internazionale della Donna con mostre, visite guidate, appuntamenti. I Musei Nazionali di Perugia propongono una giornata ricca di visite guidate e approfondimenti dedicati alla storia, al patrimonio e alle figure femminili. L’ingresso sarà gratuito in tutti i musei, parchi archeologici e ville statali. Oggi nei luoghi più suggestivi del territorio di Campello sul Clitunno tutte le donne potranno visitare gratuitamente il Tempietto sul Clitunno. L’iniziativa si collega anche al contest fotografico #VoceAlleDonne. Un calendario ricco di appuntamenti alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, in occasione della giornata dedicata alla donna, visita speciale a cura della direttrice Paola Mercurelli Salari alle 10,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ippica: al Sant'Artemio di Treviso stagione nel segno delle donne(ANSA) - TREVISO, 06 MAR - L'ippodromo Sant'Artemio di Treviso annuncia l'apertura del meeting primaverile nel segno delle donne. Il sipario si alzerà domenica 8 marzo con la prima giornata dedicata a ... msn.com

Villa Panza in dieci anni di mostre ha visto diventare ancora più grande la collezione con altre dieci straordinarie opere: queste 8varese #villapanza #varesenews #modernart ARTICOLO NEL LINK IN BIO https://www.varesenews.it/2026/03/villa-panza-celebr - facebook.com facebook

Da Torino a Cagliari, mostre, concerti e percorsi guidati per riscoprire il patrimonio nazionale attraverso il talento e la storia delle donne. Il Ministero della Cultura rinnova l'appuntamento dell'ingresso libero per il pubblico femminile x.com