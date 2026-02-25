Nuovo segretario generale per la Fillea Cgil di Sondrio

L'assemblea generale Fillea Cgil di Sondrio ha eletto all’unanimità Pasquale Capoluongo nuovo segretario generale. Pasquale Capoluongo ha 56 anni, è nato a Pompei, ma vive a Mello dal 2010, è sposato ed è padre di 3 figli: Sara di 27 anni, Francesco di 19 e Kristian di 15. Figlio di un operaio della Magneti Marelli di Sesto S.G., cresce nel milanese, dove studia e lavora per diversi anni. A 18 anni un brutto incidente in moto segna significativamente la sua giovinezza. Dopo anni di cure, nel 1991 riesce a prendere il diploma di perito elettronico e inizia a lavorare in un’azienda del settore telecomunicazioni. Tra il 1999 e il 2012 lavora per aziende del settore radiomobile sempre in provincia di Milano. Nel 2012 viene assunto al reparto spedizioni di un’azienda di Delebio e lì inizia la suaesperienza sindacale come RSU. Da giugno 2018 è distaccato in Fillea: in questi anni ha seguito l’edilizia, ma anche alcuni impianti fissi come la Della Nave di Morbegno e la Zecca Prefabbricati di Cosio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Giuseppe Romano, eletto nuovo segretario generale della FLAI CGIL di TarantoGiuseppe Romano è diventato il nuovo segretario generale della FLAI CGIL di Taranto dopo essere stato eletto ieri nell’Assemblea.

Leggi anche: Francesco Orlandi è il nuovo segretario generale della Fp Cgil Novara e Vco

Temi più discussi: Assofranchising, Tommaso Valle è il nuovo Segretario Generale; Tommaso Valle è il nuovo segretario generale di Assofranchising; Tommaso Valle nuovo segretario generale di Assofranchising; Davide Tufo eletto Segretario Generale Provinciale di Asti - NSC.

Assofranchising, Tommaso Valle è il nuovo segretario generaleROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Direttivo di Assofranchising, lo storico marchio della rappresentanza del franchising italiano aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, ha nominato Tommaso Valle, ... reggiotv.it

Chi è il nuovo segretario del Porto di Venezia Roberto MantovanelliRoberto Mantovanelli è il nuovo segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Il profilo ... policymakermag.it

Pasquale Capoluongo eletto Segretario Generale Fillea Cgil Sondrio #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook