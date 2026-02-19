Vigili del Fuoco Benevento | Danilo Iannotti è il nuovo Segretario Aziendale della FP CGIL

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta in data odierna, presso la Camera del Lavoro di Benevento, l'assemblea sindacale della FP CGIL dedicata al rinnovo della rappresentanza aziendale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Al termine delle procedure, Danilo Iannotti è stato nominato nuovo Segretario Aziendale, succedendo a Fabio Catalano. L'avvicendamento segna un momento importante per l'organizzazione sindacale in un settore chiave per l'emergenza e la protezione del territorio sannita. Il Segretario Generale della FP CGIL Benevento, Domenico Raffa, ha voluto esprimere un profondo ringraziamento al segretario uscente: "A nome di tutta la segreteria, desidero ringraziare Fabio Catalano per lo straordinario impegno e il prezioso lavoro svolto durante il suo mandato.