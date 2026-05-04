leggenda 5inner

Jannik Sinner conquista una vittoria sulla ruota di Madrid, aggiungendo due nuovi record al suo palmarès. La sua performance si inserisce tra le più significative del circuito e rafforza la sua posizione come numero uno del mondo. L’atleta ha dimostrato ancora una volta di essere in grande forma, lasciando un segno evidente nel torneo spagnolo. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Cinquina sulla ruota di Madrid: Jannik Sinner aggiorna ancora una volta il libro dei record, aggiungendone altri due che raccontano meglio di tutto il resto l’onnipotenza del numero uno del mondo. Primo in assoluto a vincere cinque Masters 1000 consecutivi, primo a mettere in fila i primi quattro stagionali, con una striscia ancora aperta che non ha precedenti e una classifica che lo porterà oltre i 14.000 punti. Il 6-16-2 inflitto a Alexander Zverev in 57 minuti è la ceralacca su una lettera destinata alla storia di questo sport. Sulla carta era la miglior finale possibile, numero uno contro numero tre del mondo, i primi due del seeding. Nel campo dedicato a Manolo Santana, si è trasformata in poco più di un allenamento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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