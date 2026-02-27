Un topo da leggenda

Un viaggio tra passato e fantasia prende forma con lo spettacolo dedicato a un personaggio amatissimo. La rappresentazione al Teatro Lirico di Milano dal 6 al 15 marzo permette di immergersi in un mondo che ha segnato più generazioni. La narrazione si concentra sulla figura che ha dato vita a questa icona, esplorando il suo percorso artistico e umano.

Alla scoperta di Maria. Perego. Il viaggio nei mondi animati di un passato che non passa offerto da quel “Topo Gigio - Il Musical Strapazzami di Coccole Tour” in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano dal 6 al 15 marzo, inizia infatti dal profilo umano e artistico della sua creatrice. In replica pure al Brancaccio di Roma dal 25 al 29 marzo e al Verdi di Genova l’11 e 12 aprile, lo spettacolo ruota attorno all’anima di gommapiuma del roditore italiano più famoso al mondo e a quella malata d’infanzia e di tenerezze della “madre”. A parlarne è il regista Maurizio Colombi, titolare dell’impresa assieme ad Alessandro Rossi, supervisore artistico, e di Franco Fasano, autore delle musiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Un topo da leggenda" Topo Maltese – Una ballata del Topo Salato: Enna, Cavazzano e l’avventura di Hugo PrattNonostante i suoi quasi sessant’anni di onorata carriera, Corto Maltese rimane uno dei pilastri del fumetto italiano. Topo Gigio per la prima volta a teatro: nasce “Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour”Topo Gigio, il personaggio italiano più amato al mondo sin dagli anni Sessanta, arriva per la prima volta a teatro. Ep. 1: IL TOPO NELLA COCA COLA - leggenda o realtà virale Discussioni sull' argomento Un topo da leggenda; Topo Gigio si racconta per la prima volta in un musical; Topo Gigio: arriva il musical. Un topo da leggendaMaurizio Colombi e il musical dedicato a Gigio La sua creatrice era una donna geniale. Mi serviva un’interprete speciale. . quotidiano.net