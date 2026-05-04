Legge elettorale alla fine si rischia di aggrapparsi al fumo della pipa

Nella discussione sulla legge elettorale, le proposte e le modifiche sono state al centro di confronti tra le forze politiche, con alcune iniziative che hanno suscitato critiche e dubbi. La situazione politica attuale vede un governo in difficoltà e un’opposizione divisa, elementi che influenzano le decisioni e le trattative sul tema. Le proposte sono state presentate in Parlamento e sono oggetto di discussione tra le varie forze politiche coinvolte.

Chi non risica, non rosica. Ma insistere nel rischiare porta anche a scoprire danni, specialmente se ci si muove entro i confini di un governo già in affanno e di un’opposizione già scollata. Dopo la bastonata del No referendario,Meloni prosegue con la legge elettorale, ma sembra polvere pruriginosa negli abiti dei parlamentari. Ognuno a modo suo, i partiti si agitano, cercando di sottrarsi al prurito ma non possono. E forse non vogliono, perché meglio sentire qualcosa che restare seduti nella noia di una stabilità senza anima che sta avvelenando le redini del governo. Si passa un indice sugli scranni, tracciando un solco nella polvere stratificata, poi un soffio e una nuvola fastidiosa sposta il problema solo di qualche centimetro.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Legge elettorale, alla fine si rischia di aggrapparsi al fumo della pipa Notizie correlate Il governo non si ferma dopo la sconfitta del Sì al Referendum: “Avanti con legge elettorale e premierato”Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia, e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera di Forza Italia, sono intervenuti durante la diretta di... SAVE America Act: Trump aggiunge divieti su atleti transgender alla legge elettorale, il Senato si divideIl presidente Donald Trump ha alzato la posta in gioco sul SAVE America Act, la controversa legge elettorale repubblicana che da settimane divide il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Legge elettorale, la Lega accelera. I timori di Salvini su Forza Italia: vuole il pareggio; Legge elettorale, la maggioranza punta al primo sì entro luglio; Italia tra primarie e legge elettorale: quale futuro per le politiche 2027?; Legge elettorale, opposizioni avanti Fdi si aggrappa al Melonellum. Legge elettorale, la maggioranza punta al primo sì entro luglioIl primo via libera alle nuova legge elettorale entro la pausa estiva. E' l'obiettivo a cui continua a puntare il centrodestra per definire il nuovo sistema di voto in vista delle elezioni politiche. ansa.it La legge elettorale va al rallentatore e slitta in autunno: solo FdI la vuoleLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola La legge elettorale va al rallentatore e slitta in autunno: solo FdI la vuole pubblicato il 29 Aprile 2026 a firma di Wanda Marra ... ilfattoquotidiano.it La proposta di legge elettorale sul tavolo è orripilante, chiaramente anticostituzionale in diversi aspetti, una riedizione peggiorata del Porcellum. Però siamo sicuri che, nella situazione post-referendum, convenga a molti approvare questa schifezza Alla Lega x.com Schlein da Imola cita Berlinguer e dà il via all’ennesima corsa alle urne. Sullo sfondo resta la legge elettorale. Non sfuma l’idea di un testo bipartisan. . Leggi l'articolo #Elezioni2024 - facebook.com facebook