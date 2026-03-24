Il governo non si ferma dopo la sconfitta del Sì al Referendum | Avanti con legge elettorale e premierato

Dopo la bocciatura del referendum, il governo ha annunciato l’intenzione di proseguire con la riforma della legge elettorale e l’introduzione del premierato. Durante una diretta su un canale YouTube, due esponenti di rilievo dei principali schieramenti politici hanno confermato che l’attività legislativa continuerà senza pause. L’intervento ha coinvolto un senatore di Fratelli d’Italia e il vicepresidente della Camera di Forza Italia.

Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia, e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera di Forza Italia, sono intervenuti durante la diretta di Scanner Live sul canale Youtube di Fanpage.it per commentare il risultato del referendum sulla giustizia. Entrambi hanno sottolineato che non era un voto su Giorgia Meloni, e che ora il programma del governo non rallenterà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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