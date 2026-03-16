SAVE America Act | Trump aggiunge divieti su atleti transgender alla legge elettorale il Senato si divide

Il presidente ha proposto nuove restrizioni sugli atleti transgender all’interno del testo del SAVE America Act, una legge che da settimane suscita divisioni tra i membri del Congresso. Il Senato si è diviso sulla questione, con alcune fazioni favorevoli e altre contrarie alle modifiche introdotte. La proposta di Trump ha suscitato reazioni contrastanti tra i senatori e i rappresentanti dei diversi schieramenti politici.

Il presidente Donald Trump ha alzato la posta in gioco sul SAVE America Act, la controversa legge elettorale repubblicana che da settimane divide il Congresso. In un post sui social media durante il weekend, Trump ha dichiarato che non firmerà alcuna nuova legislazione finché questa legge non sarà approvata. Ma non nella versione attualmente in discussione: il presidente vuole una versione potenziata, con aggiunte che hanno poco a che fare con le elezioni. Tra le nuove richieste di Trump figurano restrizioni sul voto per corrispondenza, requisiti più stringenti di identificazione al seggio e, sorprendentemente, due misure completamente estranee al tema elettorale: il divieto per le atlete transgender di competere negli sport femminili e restrizioni sulle cure mediche per i giovani transgender. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - SAVE America Act: Trump aggiunge divieti su atleti transgender alla legge elettorale, il Senato si divide Articoli correlati Leggi anche: I democratici usano il filibuster per bloccare il SAVE Act di Trump Donald Trump imita e deride gli atleti transgender davanti ai parlamentari repubblicani: il videoDurante un un discorso a ruota libera di fronte ai parlamentari del Partito repubblicano, il presidente Usa Donald Trump ha preso in giro le atlete... Aggiornamenti e notizie su SAVE America Act Trump aggiunge divieti... Temi più discussi: Trump disperato per la guerra e il midterm, il piano è fare a pezzi le regole elettorali; Thune resta fermo sul SAVE America Act nonostante le pressioni di Trump; USA: i democratici usano il filibuster per bloccare il SAVE Act di Trump; L’attacco all’Iran scatena la guerra fratricida dentro i MAGA. Trump disperato per la guerra e il midterm, il piano è fare a pezzi le regole elettoraliIl presidente ritorna ossessivamente sul Save America Act, il provvedimento per ridurre l’affluenza fra i ceti più fragili. Il conflitto in Iran a oggi è costato oltre 11 miliardi di dollari, il prezz ... editorialedomani.it Cos'è il Save America Act e come cambierebbe il voto negli Stati UnitiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta cercando di modificare il processo elettorale in vista delle elezioni di medio termine. Dopo aver affermato che i repubblicani dovrebbero ... ilfoglio.it Il presidente ritorna ossessivamente sul Save America Act, il provvedimento per ridurre l’affluenza fra i ceti più fragili. Il conflitto in Iran a oggi è costato oltre 11 miliardi di dollari, il prezzo della benzina è alle stelle e la sua popolarità ai minimi - facebook.com facebook