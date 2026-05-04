Legami con Zagaria processo bis per il ' tesoretto' della famiglia Balivo

La seconda sezione della Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo relativo al denaro confiscato alla famiglia Balivo, coinvolta in un'inchiesta che la collega a legami con Zagaria. La decisione riguarda il ricorso presentato da alcuni membri della famiglia, tra cui Michele Balivo, Maria Rotonda Giordano, Francesco Balivo e Salvatore. La camera di consiglio si è conclusa con la nomina di un relatore, il giudice Giovanni Ariolli.

Nuovo giudizio per il tesoretto confiscato alla Balivo’s family. E’ quanto disposto dalla seconda sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Marco Maria Alma, con Giovanni Ariolli come relatore sul ricorso proposto da Michele Balivo, Maria Rotonda Giordano, Francesco Balivo, Salvatore.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Sismabonus, falsi crediti e indebite percezioni: processo bis sul 'tesoretto' dell'imprenditoreLa Cassazione ha disposto un nuovo giudizio sequestro del profitto illecito, beni e gioielli di Salvatore Capacchione finito nell'inchiesta delle... Latte dei Casalesi, processo in Appello per i nipoti del boss ZagariaDopo l’appello proposto avverso la sentenza di assoluzione dei nipoti del capoclan dei Casalesi, dai sostituti procuratori della Dda di Napoli...