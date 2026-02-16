Sismabonus falsi crediti e indebite percezioni | processo bis sul ' tesoretto' dell' imprenditore

La Corte di Cassazione ha deciso di esaminare il caso di Salvatore Capacchione, imprenditore di Caserta, coinvolto in una disputa sui crediti fiscali legati al sismabonus. La seconda sezione, guidata dal presidente Angelo Caputo, ha ascoltato le ragioni dell’imprenditore, che sostiene di aver subito un danno economico a causa di crediti inesistenti e di percezioni indebite. Capacchione ha presentato un ricorso contro una decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva respinto le sue richieste. Nel procedimento si discute di un presunto

La Cassazione ha disposto un nuovo giudizio sequestro del profitto illecito, beni e gioielli di Salvatore Capacchione finito nell'inchiesta delle fiamme gialle sul sistema di lavori falsi per incassare i bonus edilizi Il tribunale sammaritano ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Capacchione avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip avente ad oggetto il profitto di reato pari a 952.500, 00 euro conseguito dalla società Ars Urbium riconducibile al professionista, nonchè il sequestro dei beni intestati a Capacchione quale dominus dell'azienda nonchè della somma di 60.