Latte dei Casalesi processo in Appello per i nipoti del boss Zagaria

Nicola e Filippo Capaldo, nipoti del boss Michele Zagaria, sono sotto processo in Appello per il loro ruolo nel traffico di latte illegale del clan dei Casalesi. La causa deriva da un'indagine che ha scoperto come il gruppo gestisse il commercio di prodotti alimentari senza autorizzazioni ufficiali. I giudici ascoltano le testimonianze e analizzano le prove raccolte durante le indagini. Il procedimento prosegue con l'obiettivo di chiarire le responsabilità dei due imputati.

Dopo l'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione dei nipoti del capoclan dei Casalesi, dai sostituti procuratori della Dda di Napoli Gianluca Giordano e Giuseppe Cimmarotta, si è tenuta l'udienza di secondo grado. Si torna in aula nel mese di luglio. Giordano e Cimmarotta hanno ritenuo che quindi che la decisione del Tribunale debba essere riformata perchè "frutto di una lettura probatoria errata e incompleta". Per i magistrati della Dda "la Santa Maria Scarl è riferibile ai Capaldo ed è stata la prosecuzione della Euromilk Srl e il Tribunale ha errato nella ritenuta inattendibilità dei collaboratori di giustizia Francesco Zagaria Ciccio e' Brezza e Attilio Pellegrino".

