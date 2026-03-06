Gli studenti hanno incontrato rappresentanti delle istituzioni in un evento dedicato alla legalità, al quale ha partecipato anche Don Patriciello. L’incontro ha affrontato il tema della legalità come forma di responsabilità civile e di impegno per la società. La discussione si è concentrata sull’importanza di promuovere comportamenti rispettosi delle regole. L’appuntamento è durato circa due minuti.

La legalità quale atto di coraggio civile e di responsabilità per il bene sociale. È questo il presupposto dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi con i docenti e gli studenti presso l’Istituto Superiore “V. De Caprariis” di Solofra con la partecipazione di Don Maurizio Patriciello, le Istituzioni Locali e i Rappresentati delle Forze di Polizia presenti sul territorio. Dopo l’intervento di Don Patriciello circa la lotta alle mafie e all’omertà, il Comandante della locale Compagnia Carabinieri ha rappresentato ai giovani l’esigenza e la fondamentale necessità di agire nella legalità, strumento fondamentale per garantire un futuro migliore alla società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legalità: incontro tra studenti e Istituzioni con Don Patriciello

Leggi anche: Solofra (AV): Incontro tra studenti e Istituzioni. I Carabinieri a tutela della Legalità

Altavilla Irpina, incontro pubblico sul ruolo sociale della comunità con Don PatricielloAltavilla Irpina si prepara a ospitare una giornata dedicata al tema “Essere realtà sociale: cittadini e comunità”, in programma martedì 16 dicembre...

Aggiornamenti e notizie su Don Patriciello.

Solofra: incontro tra studenti e istituzioniI carabinieri a tutela della legalità ... msn.com

Legalità e lotta alla mafia: all'Alfieri di Asti un incontro con studenti, istituzioni e la testimonianza di don D'Ugo, allievo di don PuglisiGiovedì 26 febbraio in Aula Magna e in streaming l'evento promosso dal Liceo Classico, Liceo Artistico e Istituto Professionale, con interventi di magistrati, forze dell'ordine e Libera ... lavocediasti.it