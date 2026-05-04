Legacoop sfida i candidati sindaco | un manifesto per rigenerare l' Agrigentino

In vista delle prossime elezioni amministrative in nove Comuni della provincia di Agrigento, Legacoop Sicilia Occidentale ha diffuso un manifesto rivolto ai candidati sindaco. L’obiettivo è chiedere impegni chiari e concreti per lo sviluppo del territorio. La proposta si rivolge a chi si presenterà alle elezioni nei Comuni coinvolti, compreso il capoluogo. Nessuna altra informazione sui contenuti specifici del manifesto o sulle risposte attese dai candidati.

In vista delle imminenti elezioni amministrative che coinvolgeranno nove Comuni della provincia di Agrigento, incluso il capoluogo, Legacoop Sicilia Occidentale ha lanciato un appello diretto ai candidati sindaco affinché assumano impegni concreti per lo sviluppo del territorio. Secondo il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Magnago, sfida alle urne: tre candidati per il nuovo sindaco Leggi anche: Forza Italia lancia la sfida per Lecco: chi sono i 32 candidati per Boscagli sindaco Altri aggiornamenti Temi più discussi: Legacoop sfida i candidati sindaco: un manifesto per rigenerare l'Agrigentino; Amministrative 2026: a Castrovillari la sfida è tra quattro candidati alla carica di Sindaco; MARINA DI GIOIOSA : È SFIDA A DUE FEMIA-BELCASTRO. PRESENTATE LE LISTE , I NOMI DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE. Appello di Legacoop Sicilia Occidentale ai candidati sindaco dell’AgrigentinoLegacoop Sicilia Occidentale rivolge ai candidati sindaco un appello netto: è tempo di assumere impegni concreti per costruire una strategia di sviluppo capace di rigenerare i territori e restituire f ... scrivolibero.it FdL, LegaCoop: ‘La sfida nelle comunità’. Il lavoro, i valori, il futuroIl un Paese come l’Italia, con il tasso più basso di natalità in Europa e l’età media della popolazione con l’indice tra i più alti, la necessità di concentrare impegni e sforzi produttivi sui servizi ... affaritaliani.it La sfida del welfare di comunità per la cooperazione sociale dell'Emilia-Romagna In Emilia-Romagna la cooperazione sociale consolida il proprio ruolo di infrastruttura strategica del welfare territoriale, con 168 cooperative aderenti a Legacoop Emilia-Romag - facebook.com facebook