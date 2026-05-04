L’economia mondiale mostra segnali di stabilità superiore alle aspettative, almeno per il momento. Gli impatti della crisi energetica si sono rivelati meno gravi di quanto si temesse, grazie a vari fattori che hanno contribuito a contenere le conseguenze. Le aziende e i governi continuano a monitorare attentamente la situazione, mentre le analisi indicano che il contesto globale non ha subito variazioni significative finora.

Almeno per il momento l’economia mondiale si sta dimostrando più resistente del previsto a quella che è stata definita la peggior crisi di sempre del mercato petrolifero globale, provocata dalla guerra in Medio Oriente. Questo non vale in maniera uniforme in tutto il mondo: ci sono alcuni paesi, soprattutto quelli più poveri dell’Asia meridionale e del sud-est asiatico, che hanno dovuto imporre restrizioni rigide. Ci sono settori particolarmente colpiti, come quello del carburante per aerei. Ma in generale la maggior parte delle persone non è ancora stata colpita in maniera dura dalla crisi, come molti analisti temevano. L’inflazione è aumentata, ma non di molto, e i prezzi dell’energia sono ancora lontani dai livelli dell’ultima crisi energetica, quella provocata nel 2022 dall’invasione russa dell’Ucraina.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’economia mondiale è più resistente del previsto, per ora

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