Mercoledì nel Lecchese sono previste precipitazioni con un accumulo di circa 35 millimetri di pioggia, accompagnate da temperature più basse. Le zone più elevate della regione sperimenteranno un calo delle temperature durante la giornata. Le precipitazioni sono attese nel corso della mattinata e continueranno nel pomeriggio, con un'intensità che si manterrà costante. La situazione meteorologica ha portato a un'allerta per il maltempo nella zona.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le temperature nelle zone più alte del Lecchese?. Quando colpiranno con forza le precipitazioni previste per mercoledì?. Dove si concentreranno i rischi maggiori per la tenuta del suolo?. Perché il cambio di vento influenzerà le attività all'aperto?.? In Breve Martedì piogge deboli da 12 mm e temperature tra 13 e 16 gradi.. Mercoledì lo zero termico scende a 2.376 metri con venti tesi da Sud-Sudest.. Il calo termico influisce sulla gestione agricola e sulla tenuta del suolo locale.. Lecchese sotto la pioggia con temperature che scendono verso i 15 gradi dopo il brusco arresto della stagione primaverile previsto per questa prima settimana di maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecchese, pioggia e freddo: mercoledì allerta per 35 mm di acqua

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