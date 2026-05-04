Leão con il Sassuolo come Pulisic contro l’Udinese | gol ‘mangiati’ senza scuse E due dati preoccupano

Nel calcio di oggi, le partite tra Sassuolo e Milan hanno evidenziato errori di alcuni giocatori chiave, come Rafael Leão e Pulisic, che hanno avuto occasioni da gol non concretizzate. Nelle sfide tra Sassuolo e Milan, con risultati rispettivamente di 2-0 e 0-3, si sono notate analogie nei momenti in cui i calciatori hanno mancato di segnare. Due dati preoccupano in particolare, indicando possibili criticità nelle prestazioni offensive del team.

Quanti parallelismi si possono trovare in due partite? Se analizziamo bene le due sconfitte recenti del Milan, ce ne sono anche tante. Parliamo di Milan-Udinese 0-3 e Sassuolo-Milan 2-0. Due sfide cruciali per il Diavolo per l'obiettivo Champions League (mancano tre partite e servono ancora 6 punti per la matematica). Due sconfitte in cui i rossoneri non sono praticamente scesi in campo, consegnandosi all'avversario che ha palleggiato in faccia a undici giocatori senza voglia e senza aggressività. Il Milan è passato in svantaggio dopo pochi minuti del primo tempo in entrambe le occasioni e ha avuto la chance maggiore (e l'unica in quelle due gare) per pareggiare poco dopo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Leão con il Sassuolo come Pulisic contro l’Udinese: gol ‘mangiati’ senza scuse. E due dati preoccupano Notizie correlate Milan, il mistero Pulisic: cinque mesi senza gol, intesa con Leao ai minimi e futuro appeso al MondialeMercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del... Pulisic col Sassuolo gol annullato. Troilo regolare: Leao lo sottolinea sui social | FOTOMilan-Parma 0-1, il Diavolo cade, ma è polemica per il gol decisivo segnato da Troilo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milan, cambio in attacco contro il Sassuolo: Pulisic in panchina, dal 1' c'è Nkunku; Milan verso il Sassuolo, chance per Nkunku accanto a Leao; Sassuolo-Milan, Allegri prova Nkunku con Leao. Pulisic verso la panchina; Sassuolo-Milan, probabili formazioni e ultime notizie: Leao e Pulisic davanti, sorpresa sulle fasce. Sassuolo-Milan: le formazioni ufficiali, la scelta di Allegri tra Leao, Pulisic, Nkunku e FullkrugI rossoneri a caccia del secondo posto, i neroverdi - bestia nera di Allegri, puntano all'ottava posizione: le scelte di formazione dei 2 allenatori ... sport.virgilio.it Berardi e Laurientè: un grande Sassuolo batte il Milan 2-0I voti, gli assist, il tabellino e la cronaca del match Sassuolo-Milan, valido per la 35a giornata di Serie A 25/26. fantacalcio.it La Juve si prende il terzo posto. Sassuolo salvo - facebook.com facebook . @acmilan, #Allegri: segnali pericolosi e scelte sbagliate contro il Sassuolo. Ecco quali - #SassuoloMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com