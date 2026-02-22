Pulisic col Sassuolo gol annullato Troilo regolare | Leao lo sottolinea sui social | FOTO

Pulisic segna un gol contro il Sassuolo che viene annullato, mentre il gol di Troilo viene confermato. La decisione arbitrale genera discussione tra i tifosi, con Leao che sui social evidenzia le differenze nelle valutazioni. La partita prosegue con emozioni e polemiche sui rigori e le decisioni del Var. I commenti sui social mostrano come le scelte arbitrarie influenzano il risultato finale. La questione resta aperta tra i supporter delle due squadre.

Milan-Parma 0-1, il Diavolo cade, ma è polemica per il gol decisivo segnato da Troilo. Anche Rafael Leao ha chiarito il suo pensiero postando su Instagram un paio di storie molto significative. Prima lo screen del fallo fischiato da Crezzini in Milan-Sassuolo per un contatto minino di Loftus-Cheek prima del gol poi segnato da Pulisic. Leao poi ha pubblicato il possibile fallo di Troilo su Bartesaghi in Milan-Parma. Dopo un lunghissimo controllo e check al VAR, Piccinini ha deciso di convalidare il gol (dopo che sul campo aveva fischiato fallo in attacco). Ecco la foto. Leao non ha aggiunto testo, ma è chiaro come il portoghese non sia d'accordo con le decisioni arbitrali prese contro il Milan in queste due partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Moviola Milan Sassuolo, Marelli: «Gol Pulisic regolare? Rigore negato ai neroverdi»L'analisi di Luca Marelli sulla moviola di Milan-Sassuolo evidenzia episodi chiave, tra cui il gol regolare di Pulisic e il rigore negato ai neroverdi.

Marchegiani dopo Milan-Sassuolo: “Gol annullato a Pulisic? Candé si lascia cadere”Luca Marchegiani analizza il match di ieri tra Milan e Sassuolo, concentrandosi sul gol annullato a Christian Pulisic al 57'.

Moviola Milan Sassuolo 2-2 | Goal annullato a Pulisic e rigore su Cheddira.

Argomenti discussi: La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Milan-Como e non solo: malumori rossoneri a tema arbitrale, contatto con l'AIA; Formazioni ufficiali recupero Milan-Como: chi gioca titolare e le ultime su Loftus-Cheek, Saelemaekers, Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, Nico Paz e Baturina; La rabbia con l'AIA e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso.

Open Var su Milan-Sassuolo: Il goal di Pulisic andava convalidato. Quello di Pavlovic non è rigoreNel corso dell'ormai classico appuntamento di Open Var è stato approfondito il contatto che ha portato all'annullamento del goal del 3-1 di Pulisic. Milan-Sassuolo è una partita che con il suo 2-2 ... calciomercato.com

De Marco a OpenVAR su Milan-Sassuolo: Il gol di Pulisic andava convalidatoNon solo mancate le polemiche sulla gestione arbitrale in occasione della sfida tra Milan e Sassuolo, terminata 2-2 con doppietta di Bartesaghi e i gol di Koné e Laurienté. Nel mirino, in particolare, ... gianlucadimarzio.com

Non tutte le direzioni di gara sono piaciute al Milan ed è stato fatto notare in maniera garbata all’Aia. Mancano 2 punti col Sassuolo per il gol annullato a Pulisic; rigore non concesso a Nkunku col Bologna; placcaggio di Moreo su Gabbia col Pisa; 7 rigori contr - facebook.com facebook

