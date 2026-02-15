Olimpiadi 2026 Vittozzi | Sono contenta per quello che ho fatto poi se sono entrata nella storia mi fa molto piacere
Vittozzi ha conquistato il primo oro olimpico dell’Italia nel biathlon, e questa vittoria le ha regalato una grande soddisfazione personale. Dopo aver raggiunto un risultato così importante, si sente felice per l’impegno messo in campo, e il fatto di aver scritto il proprio nome nella storia dello sport italiano le dà una carica in più. La vittoria, arrivata in un momento cruciale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha attirato l’attenzione di molti appassionati di biathlon.
“Il primo oro olimpico dell’Italia nel biathlon? Oggi sono contenta prima di tutto per quello che ho fatto, poi se sono entrata nella storia mi fa molto piacere”. Così Lisa Vittozzi ospite a Casa Italia a Cortina dopo l’oro conquistato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 nella gara a inseguimento di biathlon. “ È stato difficile perché lo scorso inverno non ho gareggiato, quindi l’estate è stata molto difficile, c’erano tanti dubbi e molte insicurezze – ha proseguito – Non ero sicura che avrei potuto farcela. I miei allenatori mi sono sempre stati vicino e mi hanno sempre supportata, nei momenti difficili volevo mollare però ho cercato dentro di me la forza per continuare e andare dritta verso il mio sogno che era l’oro olimpico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
