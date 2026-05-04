le ultime notizie sul caso della ricina gianni di vita oltre 4 ore in questura e il sopralluogo in casa cosa sappiamo finora

Oggi, nella capitale, la polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo nella casa di una famiglia coinvolta nel caso della ricina. L’indagine si concentra sui dettagli trovati nell’immobile e sulla tempistica dell’intervento. Il protagonista dell’indagine, un uomo, ha trascorso oltre quattro ore in questura, dove è stato ascoltato dagli investigatori. La questura ha comunicato che le attività di verifica sono ancora in corso e che non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali.

Roma, 4 maggio 2026 – Sopralluogo della polizia Scientifica, stamattina, nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici (cellulari, computer, tablet e chiavette usb) appartenuti a Antonella Di Ielsi, 50 anni e a Sara Di Vita, 15 anni, mamma e figlia morte avvelenate con la ricina subito dopo Natale. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Le operazioni vengono svolte da personale specializzato arrivato da Roma insieme agli uomini della Squadra Mobile di Campobasso con modalità idonee a non alterare lo stato dei luoghi sotto sequestro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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