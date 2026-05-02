A Campobasso, Gianni Di Vita è stato ascoltato in questura per circa cinque ore. Oggi si è concentrato sui fatti riguardanti la morte di sua figlia e della moglie, avvenute a Pietracatella. L'uomo ha fornito chiarimenti e dettagli sulla vicenda. Lunedì è previsto un nuovo sopralluogo presso l’abitazione della famiglia. La procura prosegue le indagini per fare luce sulla tragica vicenda.

Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara, morte avvelenate a Pietracatella, è stato sentito di nuovo come persona informatasui fatti questa mattina in questura, a Campobasso. La deposizionr è durata cinque ore. E dopo il telefono di Alice, di cui lo scorso 28 aprile è stata estratta la copia forense, prossimo step lunedì 4 maggio, quando la polizia scientifica toglierà i sigilli alla casa di famiglia di Pietracatella, attualmente sotto sequestro, per prelevare i dispositivi elettronici di Antonella e della figlia Sara (cellulari, computer, tablet, chiavette usb) al fine di acquisire informazioni che saranno ritenute utili per la ricostruzione esatta dei fatti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Campobasso. Gianni Di Vita ascoltato in questura per 5 ore. E lunedì nuovo sopralluogo a casa

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