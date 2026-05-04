Le Terre di Aquinum protagoniste su Canale 5 | in corso le riprese de I Viaggi del Cuore tra Castrocielo e Colle San Magno

In questi giorni, le Terre di Aquinum sono al centro delle riprese di una puntata di “I Viaggi del Cuore”, il programma trasmesso su Canale 5 e condotto da Don Davide Banzato. Le location principali sono i comuni di Castrocielo e Colle San Magno, che si trasformano in set per questa produzione televisiva. Il programma si propone di presentare storie, luoghi e valori attraverso un viaggio narrativo.

Castrocielo e Colle San Magno diventano in questi giorni set d’eccezione per una nuova puntata de “I Viaggi del Cuore”, il programma televisivo di Canale 5 condotto da Don Davide Banzato, capace di raccontare al grande pubblico storie, luoghi e valori attraverso un viaggio che intreccia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Al via il corso di formazione per narrare le bellezze di Castrocielo e Colle San MagnoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Inaugurato "Colle Adventure", il parco avventura di Colle San MagnoSi è svolta ieri, domenica 22 marzo, l’inaugurazione di Colle Adventure, il nuovo parco avventura immerso nel verde di Colle San Magno. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aquinum verso il futuro: l’area archeologica diventa hub di innovazione e sviluppo per il territorio; Aquinum si trasforma: l’area archeologica diventa laboratorio di; Aquinum diventa laboratorio Archeotech: l'area archeologica sperimenta; Aquinum diventa laboratorio Archeotech: sperimentazioni tecnologiche. Il progetto Terre d'Aquinum diventa una tesi di laurea. La studentessa: «Qui abbiamo tanto»Attraverso il suo lavoro intitolato Strategie per la valorizzazione del territorio: il progetto dei comuni di Castrocielo e Colle San Magno, mediante uno studio attento del mercato turistico attuale ... ilmessaggero.it Terre di Aquinum, nuovo brand per promuovere il territorioE' stato presentato il brand territoriale Terre di Aquinum. I sindaci dei comuni di Castrocielo e Colle San Magno Gianni Fantaccione e Valentina Cambone, hanno introdotto l’evento illustrando ai ... ilmessaggero.it Dalla storia al piccolo schermo: l’anima delle Terre di Aquinum protagonista su Canale 5: Tempo di lettura: 2 minutiCastrocielo/Colle San Magno – I riflettori di Mediaset si accendono sulle Terre di Aquinum, trasformando in questi giorni Castrocielo e Colle Sa - facebook.com facebook