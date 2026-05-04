Le indagini sul delitto di Garlasco stanno entrando nella fase conclusiva, con diversi interrogatori programmati nelle prossime ore. Oltre ad Andrea Sempio, anche le sorelle Stefania e Paola Cappa e Marco Poggi sono stati convocati dai pubblici ministeri della Procura di Pavia, che coordinano le indagini dirette dal procuratore Fabio Napoleone. L'inchiesta si concentra sui ruoli di queste persone nel caso giudiziario.

Battute finali per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio anche le sorelle Stefania e Paola Cappa e Marco Poggi saranno interrogati nelle prossime 48 ore nell'indagine della Procura di Pavia diretta da Fabio Napoleone. Come anticipato dai social del Tg1, i carabinieri di Milano hanno notificato gli inviti a presentarsi per rendere informazioni come testimoni alle cugine di Chiara Poggi, convocate alla caserma 'Montebello' di via Vincenzo Monti a Milano per martedì mattina alle ore 10, mai sentite nel corso dell'inchiesta anche se entrate lateralmente nell'incidente probatorio genetico forense per il confronto per esclusione con i campioni di dna sulle unghie della 26enne uccisa il 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le sorelle Cappa e Marco Poggi dai pm: ecco perché. Stretta sulle indagini

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