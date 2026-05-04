Garlasco perché Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno sentiti in giorni e luoghi diversi come testimoni

A Garlasco, Marco Poggi e le sorelle Cappa sono stati convocati come testimoni in un procedimento giudiziario. La loro audizione si svolgerà in giorni e luoghi distinti, secondo quanto stabilito dall’atto di citazione. La chiamata al processo riguarda questioni di rilievo legale e si inserisce nel quadro delle indagini in corso. Le loro testimonianze sono ritenute utili per chiarire alcuni aspetti della vicenda.

Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno ascoltati come testimoni nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ma in giorni e sedi differenti. La Procura di Pavia vuole raccogliere versioni separate e verificare eventuali elementi utili sul caso di Chiara Poggi, mentre Andrea Sempio resta l’unico indagato per omicidio volontario aggravato. Convocati Marco Poggi e le sorelle Cappa La Procura di Pavia accelera sulla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e convoca alcuni dei nomi più vicini a Chiara Poggi. Tra questi ci sono il fratello della vittima, Marco Poggi, e le cugine Stefania e Paola Cappa, chiamati però in giorni e sedi differenti....🔗 Leggi su Virgilio.it

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