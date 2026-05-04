Le sagre di maggio da non perdere

A maggio le sagre di paese sono al centro dell’attenzione, con molte iniziative che animano le zone circostanti alla città. Durante questo mese, si svolgono numerosi eventi dedicati alle tradizioni locali, con stand gastronomici, musica e spettacoli. Le feste richiamano visitatori da varie aree, offrendo l’opportunità di scoprire specialità tipiche e di partecipare a momenti di socialità. Le sagre rappresentano un appuntamento fisso del calendario primaverile.

Maggio, il mese perfetto per andare per sagre. La natura esplode di bellezza, profumi e frutti e nei dintorni della città fioriscono le feste di paese e le sagre. Tutte molto gustose e sfiziose. Ecco allora una piccola mappa per orientarsi fra gli eventi più carini e organizzare gite nei weekend.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

10 eventi da non perdere in Emilia Romagna

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Simone Venturini. The_Mountain · Overcome All Odds. Come sempre tra la gente, ANCHE A #DESE Le nostre sagre sono momenti di forte comunità e #tradizioni, le tuteleremo e supporteremo. Un GRANDE GRAZIE a tutti i volontari che si spendono a - facebook.com facebook