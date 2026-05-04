Le richieste del ’Ravennate’ | Incidenti per l’alta velocità | servono velox e semafori

Nel quartiere Ravennate, uno dei più abitati e con molte attività commerciali, continuano a verificarsi incidenti lungo le vie Calcinaro. La comunità locale chiede l’installazione di velox e semafori per ridurre i rischi legati all’alta velocità. La questione rimane al centro delle preoccupazioni di residenti e operatori economici, che cercano soluzioni concrete per migliorare la sicurezza stradale nella zona.

Gli incidenti sulle vie Calcinaro restano l’assillo principale del quartiere Ravennate, tra i più popolosi di residenti e attività economiche, caratterizzato da un traffico con annose criticità, alle quali si cerca di dare risposta. Il consiglio di quartiere ha individuato le priorità degli interventi da sottoporre al Comune per le opere reputate più urgenti. Valentina Nompleggio, 42 anni, ingegnere edile, è debutto come presidente. Presidente Nompleggio, quali sono le priorità per gli interventi nel quartiere? "Dopo aver tenuto incontri nelle tre frazioni di Martorano, Ronta e San Martino in Fiume, il consiglio ha raccolto e condiviso le principali richieste dei cittadini, definendo un elenco di priorità da portare all’attenzione dell’amministrazione, a partire dalla sicurezza stradale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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