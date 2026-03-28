Un amministratore ha inviato una comunicazione ai residenti del quartiere chiedendo l’installazione di autovelox lungo via Ravennate e via Calcinaro, citando problemi di velocità e guida pericolosa. La questione della sicurezza stradale nel territorio cesenate rimane un tema di discussione tra le autorità locali, con richieste specifiche per interventi di controllo della velocità.

Il tema della sicurezza stradale è costantemente al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale, oltre che del territorio cesenate. A confermarlo è il sindaco Enzo Lattuca che, anche in veste di presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha indirizzato una lettera alla presidente del Quartiere Ravennate, Valentina Nompleggio, ribadendo la necessità di intervenire su alcune arterie particolarmente critiche per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità. È questo il caso delle vie Ravennate e Calcinaro. “Pur restando in attesa di un intervento da parte del Governo per risolvere la complessa e irrisolta questione legata... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Velocità e guida pericolosa, Lattuca scrive al quartiere: “Servono autovelox su via Ravennate e via Calcinaro”

Articoli correlati

Autovelox mobili in Lombardia: ecco dove e quando sono i controlli della velocità su strade e autostradeMilano, 20 gennaio 2026 – Attenti ai tratti ghiacciati, non solo in montagna, e alla nebbia ma soprattutto rispettate i limiti di velocità in...

Viterbo divisa in due dalla fibra: la mappa della velocità di internet quartiere per quartiereIl divario digitale spacca la città, tra chi naviga alla massima potenza e chi deve accontentarsi di connessioni instabili a pochi passi dal centro...

Contenuti e approfondimenti su Velocità e guida pericolosa Lattuca...

Temi più discussi: Senza patente da 15 anni forza il posto di blocco, inseguimento in via Emilia Ovest; Accelera all'alt della polizia e sfreccia contromano, poi il lungo inseguimento e la fuga nei boschi: nei guai un 28enne; Fuggono in Autostrada dopo un furto in un appartamento a Prato. Intercettati e arrestati a Bologna dalla Polizia di Stato.; Arrestato per fuga pericolosa. L’uomo non si ferma all’alt e scappa per venti chilometri.

A folle velocità contro spartitraffico, Mercedes distrutta: 'Non guidavo pericolosamente'Alla guida di una Mercedes ha rischiato di mettere in pericolo molte persone. Incastrato dalle telecamere, voleva negare l'evidenza. auto.everyeye.it

Guida pericolosa, fermato al posto di blocco prende a testate gli agenti: arrestatoObbligo di firma e di dimora con permanenza notturna in casa. Queste le misure disposte dal Tribunale di Terni nei confronti di un 55enne narnese che, nel pomeriggio di mercoledì, fermato per guida pe ... umbria24.it

Ingegneria Italia. . Ma vi siete mai chiesti che velocità possono raggiungere i proiettili Dipende molto dal sistema di lancio. Nelle armi portatili, la velocità alla volata, cioè appena il proiettile esce dalla canna, va da qualche centinaio di metri al secondo per mo - facebook.com facebook

#Cremona «Raccolta firme per ridurre la velocità» x.com