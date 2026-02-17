Incidenti sulla Cassia i sindaci | Servono dissuasori contro la velocità rotonde e manutenzione

Un grave incidente sulla statale Cassia ha causato diversi feriti, spingendo i sindaci dei comuni coinvolti a chiedere interventi concreti. La causa principale sono state le alte velocità di alcuni automobilisti, che hanno reso necessario installare dissuasori, realizzare rotonde e migliorare la manutenzione della strada. Nei giorni scorsi, i primi interventi sono già stati avviati, ma resta ancora molto da fare per garantire la sicurezza.

L'ennesima scia di sangue sulla statale Cassia ha spinto la prefettura di Viterbo a un intervento immediato. Il prefetto Sergio Pomponio ha convocato per mercoledì 18 febbraio i sindaci degli otto comuni più colpiti dalle criticità dell'arteria (Viterbo, Montefiascone, Bolsena, Acquapendente, Capranica, Vetralla, San Lorenzo Nuovo e Sutri) per un tavolo tecnico urgente. La decisione arriva dopo settimane drammatiche segnate da schianti mortali e incidenti, l'ultimo proprio la mattina del 17 febbraio a Nepi, che hanno riacceso la paura tra chi ogni giorno percorre questa strada. Vetralla, Sutri, Bolsena e Acquapendente hanno già le idee chiare sulle richieste da presentare all'Anas per fermare il tragico bollettino, puntando su manutenzione, rotatorie e dissuasori di velocità.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

