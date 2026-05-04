Le reliquie di San Gerardo Majella a Deliceto il paese celebra la sua devozione

Dal 5 maggio, il paese di Deliceto accoglie le reliquie di San Gerardo Majella, attirando fedeli e visitatori. La celebrazione si svolge con diverse iniziative religiose e culturali, coinvolgendo la comunità locale. Le reliquie sono state portate in paese per essere esposte ai fedeli, che partecipano alle messe e alle processioni programmate durante i giorni della manifestazione. La manifestazione dura diversi giorni e prevede anche eventi popolari legati alla tradizione locale.

DELICETO (Fg) – A Deliceto, domenica 3 maggio sono state accolte da centinaia di fedeli le sacre reliquie di San Gerardo Majella che, dal 1749, visse gran parte della sua vita religiosa a Deliceto, accolto nel silenzio e nello splendore del Santuario della Consolazione. Per i 300 anni dalla nascita, le sue reliquie stanno attraversando i paesi in cui il Santo visse e lasciò tracce profonde delle sue azioni. A Deliceto, le reliquie di San Gerardo Majella resteranno fino a domenica 10 maggio. Dal Santuario della Consolazione, che dista pochi chilometri dal borgo, venerdì 8 maggio l’urna di San Gerardo Majella sarà portata in processione fino alla Chiesa Madre, dove alle ore 18 il vescovo Giorgio Ferretti celebrerà una messa solenne.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Le reliquie di San Gerardo Majella a Deliceto, il paese celebra la sua devozione Notizie correlate San Corrado Confalonieri: il Santo del 19 febbraio e la sua devozione nel mondoLa Vita di San Corrado Corrado Confalonieri nacque in una famiglia nobile e trascorse la sua giovinezza dedicandosi alla caccia e alle attività... Fiori d'arancio in corsia: al San Gerardo il paziente ricoverato sposa la sua amataBenché ricoverato, ha deciso che il tempo per suggellare in eterno l'amore con la sua compagna fosse giunto. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Balvano accoglie la teca contenente le reliquie di San Gerardo Maiella, patrono della Basilicata. Ecco le foto; teca-san-gerardo-4. Muro Lucano (PZ), le reliquie di San Gerardo Maiella arrivano in città alla vigilia dell’Anno GerardinoA Muro Lucano l’arrivo delle reliquie di San Gerardo Maiella apre il percorso verso l’Anno Gerardino che inizierà il 23 aprile ... trmtv.it Muro Lucano accoglie le reliquie di San Gerardo MaiellaI resti sacri del Santo arrivati in città in occasione dl 300° anniversario della nascita. Resteranno in ostensione fino a sabato 25 aprile ... rainews.it Religione, Santi P. Raimondo Sarabia "NOVENA di Meditazioni e Preghiere in onore di S. GERARDO MAJELLA " Materdomini, Tipografia S. Gerardo Majella 1935. Formato in 18°; 105 pagine. Brossura editoriale: mancanze al dorsetto. Pagine con qualche lie - facebook.com facebook