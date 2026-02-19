San Corrado Confalonieri | il Santo del 19 febbraio e la sua devozione nel mondo

San Corrado Confalonieri, nato in una famiglia nobile, è diventato il santo del 19 febbraio grazie alla sua vita di fede e dedizione. La causa della sua beatificazione risiede nel suo esempio di carità e impegno sociale, che ancora oggi ispira molte comunità. Durante la sua vita, Corrado si impegnò ad aiutare i poveri e a promuovere la pace tra i suoi concittadini, lasciando un segno tangibile nella sua città natale. La sua figura è ancora molto venerata, specialmente nelle chiese locali, dove si celebra ogni anno la sua memoria.

La Vita di San Corrado. Corrado Confalonieri nacque in una famiglia nobile e trascorse la sua giovinezza dedicandosi alla caccia e alle attività tipiche del suo rango. Tuttavia, un incidente durante una battuta di caccia cambiò il corso della sua vita. Un fuoco da lui appiccato accidentalmente distrusse un'intera foresta, e un innocente fu ingiustamente accusato del danno. Corrado, preso dal rimorso, confessò il suo errore e decise di abbandonare la vita mondana per abbracciare la vita religiosa. La Conversione e la Vita da Eremita. Dopo la sua confessione, Corrado si dedicò alla vita di penitenza e divenne un eremita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

