Gli uomini più eleganti di Hollywood hanno partecipato agli Oscar, ma le loro apparizioni non sono state prive di difficoltà. La cerimonia, tradizionalmente segnata da star in abiti raffinati, ha visto alcune scelte di stile discutibili. Bette Davis, nota per il suo atteggiamento schietto, aveva già affermato che il pubblico non assiste alle premiazioni per i vincitori, ma per l’evento stesso.

«Nessuno va agli Oscar per vedere chi vince», sentenziava Bette Davis con quel cinismo intriso di verità che solo le dive del bianco e nero potevano permettersi. Se per molti la cerimonia dell’Academy rischia di apparire come un rituale dal copione fin troppo prevedibile, è innegabile che il cuore dello show si sia ormai spostato fuori dal Dolby Theatre. Sul tappeto rosso, per la precisione, lì dove il menswear ha smesso di essere una semplice mise en place per farsi intrattenimento puro, spesso più avvincente di un press tour orchestrato a tavolino. D’altronde, se è vero che nessuno può ufficialmente comprare un Oscar, la teoria della moda insegna che lo stesso vale per lo stile: o lo si possiede, o metterlo in scena diventa un esercizio di estrema difficoltà. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le prime volte agli Oscar degli uomini più eleganti di Hollywood potevano andare meglio

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