Le previsioni a Roma e nel Lazio per la settimana | maltempo fino a mercoledì 6 maggio ma non farà freddo

Durante la settimana dal 4 al 10 maggio 2026, a Roma e nel Lazio sono previste condizioni di maltempo fino a mercoledì 6 maggio. Le temperature non dovrebbero scendere sotto lo zero, nonostante le precipitazioni. Le previsioni indicano che le piogge saranno frequenti nei primi giorni, con un miglioramento atteso a partire da giovedì. Le condizioni meteorologiche interessano principalmente la prima metà della settimana.

La prima parte della settimana che va dal 4 al 10 maggio 2026 a Roma e nel Lazio è all'insegna del maltempo. Le previsioni registrano cielo nuvoloso o coperto e pioggia anche moderata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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